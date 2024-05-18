В бою загинув молодий підполковник авіації Денис Василюк
Під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу – перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк
Про це інформує пресслужба 831-ї бригади тактичної авіації, що розміщена у Миргороді (Полтавщина).
"Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Денис Василюк був пілотом винищувальної авіації Повітряних сил ЗС України, справжнім професіоналом своєї справи.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснив десятки бойових вильотів та є повним кавалером ордену "За мужність".
"Денис любив свою родину, своє життя, свою службу, своє, наше українське небо", - підкреслили у 831-й бригаді тактичної авіації.
- Під час виконання бойового завдання 7 лютого загинув льотчик Повітряних сил ЗСУ Владислав Риков. На його рахунку було 385 бойових вильотів.
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