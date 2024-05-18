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В бою загинув молодий підполковник авіації Денис Василюк

18 травня, 2024 субота
15:37
Війна з Росією Денис Василюк
Зміст

Під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу – перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк

Про це інформує пресслужба 831-ї бригади тактичної авіації, що розміщена у Миргороді (Полтавщина).

"Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Денис Василюк був пілотом винищувальної авіації Повітряних сил ЗС України, справжнім професіоналом своєї справи.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснив десятки бойових вильотів та є повним кавалером ордену "За мужність".

"Денис любив свою родину, своє життя, свою службу, своє, наше українське небо", - підкреслили у 831-й бригаді тактичної авіації.

  • Під час виконання бойового завдання 7 лютого загинув льотчик Повітряних сил ЗСУ Владислав Риков. На його рахунку було 385 бойових вильотів.

Теги:
Суспільство
військові
Полтавщина
ЗСУ
ЗСУ загиблі
Авіація
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