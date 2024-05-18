В бою загинув молодий підполковник авіації Денис Василюк

Про це інформує пресслужба 831-ї бригади тактичної авіації, що розміщена у Миргороді (Полтавщина).

"Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Денис Василюк був пілотом винищувальної авіації Повітряних сил ЗС України, справжнім професіоналом своєї справи.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснив десятки бойових вильотів та є повним кавалером ордену "За мужність".

"Денис любив свою родину, своє життя, свою службу, своє, наше українське небо", - підкреслили у 831-й бригаді тактичної авіації.