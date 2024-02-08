Український льотчик Владислав Риков загинув під час виконання бойового завдання на фронті

Про це повідомив його побратим, льотчик Ростислав Лазаренко.

"На його рахунку 385 бойових вильотів - це був найкращий льотчик і командир, якого я знав. Він прикривав мою спину з початку повномасштабної війни як на землі, та і в повітрі, підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих", - написав Лазаренко.

За його словами, українського захисника мало хто знав, проте Лазаренко пообіцяв розповісти про Влада Рикова трішки пізніше: "Бо про таких людей потрібно знати і памʼятати - він віддав життя за наші життя, за нашу свободу і за нашу Україну!"