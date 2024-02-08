Український льотчик Владислав Риков загинув під час виконання бойового завдання на фронті
Під час виконання бойового завдання 7 лютого загинув льотчик Повітряних Сил ЗСУ Владислав Риков. На його рахунку було 385 бойових вильотів
Про це повідомив його побратим, льотчик Ростислав Лазаренко.
"На його рахунку 385 бойових вильотів - це був найкращий льотчик і командир, якого я знав. Він прикривав мою спину з початку повномасштабної війни як на землі, та і в повітрі, підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих", - написав Лазаренко.
За його словами, українського захисника мало хто знав, проте Лазаренко пообіцяв розповісти про Влада Рикова трішки пізніше: "Бо про таких людей потрібно знати і памʼятати - він віддав життя за наші життя, за нашу свободу і за нашу Україну!"
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