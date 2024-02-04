На війні з російськими окупантами загинув чемпіон світу і Європи з паверліфтингу Олександр Білоконь

Про це повідомив почесний президент Федерації греко-римської боротьби України Вадим Кісіль.

"На війні з російськими фашистами загинув Олександр Білоконь, чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу, рекордсменом книги рекордів України", - написав він.

За його словами, Олександр Білоконь був одним з найсильніших людей України.

Ще у 2017 році в центрі Одеси він встановив рекорд України з переміщення людиною тягача з причепом, заповненого людьми.

У 2020 році Олександр Білоконь здобув Майстра спорту по богатирським іграм.

Фото: facebook Вадим Кісіль