На війні з російськими окупантами загинув чемпіон світу і Європи з паверліфтингу Олександр Білоконь
У бою з російськими окупантами загинув чемпіон світу і Європи з паверліфтингу, рекордсмен книги рекордів України, Олександр Білоконь
Про це повідомив почесний президент Федерації греко-римської боротьби України Вадим Кісіль.
"На війні з російськими фашистами загинув Олександр Білоконь, чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу, рекордсменом книги рекордів України", - написав він.
За його словами, Олександр Білоконь був одним з найсильніших людей України.
Ще у 2017 році в центрі Одеси він встановив рекорд України з переміщення людиною тягача з причепом, заповненого людьми.
У 2020 році Олександр Білоконь здобув Майстра спорту по богатирським іграм.
Фото: facebook Вадим Кісіль
- 27 січня, від отриманих у зоні бойових дій поранень загинув боєць 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу України імені генерал-полковника Геннадія Воробйова, чемпіон Всесвітньої універсіади-1999, хокеїст Денис Пашинський.
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