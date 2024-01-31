На війні загинув український хокеїст Денис Пашинський
Минулої суботи, 27 січня, від отриманих у зоні бойових дій поранень загинув боєць 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу України імені генерал-полковника Геннадія Воробйова, чемпіон Всесвітньої універсіади-1999, хокеїст Денис Пашинський
Про це повідомила Федерація хокею України.
Зазначається, що Денис був мобілізований влітку 2022 року і з того часу виконував бойові завдання на різних напрямках.
Минулого тижня Денис із побратимами потрапив під мінометний вогонь і був привалений у бліндажі. Бійця евакуювали в одну із лікарень Дніпра, де за його життя боролись медики. 27 січня військовий помер.
Як повідомляють у ФХУ, Денис народився 28 квітня 1978 року в Києві. Був вихованцем школи "Крижинки", за яку як голкіпер виступав уже і в дорослому хокеї, коли команда виступала в Східноєвропейській хокейній лізі 1996-1997-го, 1999-2000 років. В сезоні-2001/2002 Пашинський виступав за "Донбас", у 2003/2004-му – за "Сокіл" у тому ж СЄХЛ і його фарм-клуб "Київ" у чемпіонаті України.
З "Донбасом" спортсмен виграв бронзу, а з "Києвом" – срібло чемпіонату України. Проте найвищим його досягненням була перемога на Всесвітній Універсіаді-1999 у словацькому Попраді.
Збірна України там здобула золото, а воротарську позицію закривали Олександр Федоров і Пашинський. За це досягнення всі представники команди отримали звання майстрів спорту міжнародного класу.
Через два роки, у 2001-му, Денис став бронзовим призером Універсіади в польському Закопане.
Поховають українського військового у Білій Церкві, поряд із мамою.
- Нещодавно на війні проти російських окупантів також загинув колишній півзахисник молодіжний збірної України з футболу Сергій Рожок. Йому було 38 років.
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