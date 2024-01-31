На війні загинув український хокеїст Денис Пашинський

Про це повідомила Федерація хокею України.

Зазначається, що Денис був мобілізований влітку 2022 року і з того часу виконував бойові завдання на різних напрямках.



Минулого тижня Денис із побратимами потрапив під мінометний вогонь і був привалений у бліндажі. Бійця евакуювали в одну із лікарень Дніпра, де за його життя боролись медики. 27 січня військовий помер.

Як повідомляють у ФХУ, Денис народився 28 квітня 1978 року в Києві. Був вихованцем школи "Крижинки", за яку як голкіпер виступав уже і в дорослому хокеї, коли команда виступала в Східноєвропейській хокейній лізі 1996-1997-го, 1999-2000 років. В сезоні-2001/2002 Пашинський виступав за "Донбас", у 2003/2004-му – за "Сокіл" у тому ж СЄХЛ і його фарм-клуб "Київ" у чемпіонаті України.

З "Донбасом" спортсмен виграв бронзу, а з "Києвом" – срібло чемпіонату України. Проте найвищим його досягненням була перемога на Всесвітній Універсіаді-1999 у словацькому Попраді.

Збірна України там здобула золото, а воротарську позицію закривали Олександр Федоров і Пашинський. За це досягнення всі представники команди отримали звання майстрів спорту міжнародного класу.

Через два роки, у 2001-му, Денис став бронзовим призером Універсіади в польському Закопане.

Поховають українського військового у Білій Церкві, поряд із мамою.