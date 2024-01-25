На війні проти окупантів загинув футболіст Сергій Рожок
На війні проти російських окупантів загинув колишній півзахисник молодіжний збірної України з футболу Сергій Рожок. Йому було 38 років
Про це повідомляє Бучанська районна асоціація футболу.
"Сьогодні, захищаючи Україну, загинув великий майстер футболу, Людина з великої літери Сергій Рожок... немає слів від болю... втрачаємо кращих..." - йдеться у повідомленні.
Український захисник народився у Славутичі на Київщині. У 2000 році він почав навчання у школі київського "Динамо". З початку 2001 року залучався до ігор третьої динамівської команди, а ще через рік дебютував у складі другої команди клубу.
Йому було 38 років. Усю професійну кар'єру Сергій провів в українських та білоруських клубах.
- На війні проти російських окупантів загинув 46-річний український військовослужбовець, інженер і доцент Черкаського технологічного університету Дмитро Матвієнко.
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