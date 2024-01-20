На війні загинув доцент Черкаського технологічного університету Дмитро Матвієнко
На війні проти російських окупантів загинув 46-річний український військовослужбовець, інженер і доцент Черкаського технологічного університету Дмитро Матвієнко
Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у Facebook.
"Знову сумна звістка надійшла в Черкаси. Сьогодні ми провели в останню путь відважного воїна, солдата Дмитра Матвієнка", - написав він.
Зазначається, що військовий народився та виріс у Черкасах. Після школи вступив до Черкаського інженерно-технологічного інституту на спеціальність "Промислова екологія та охорона навколишнього середовища".
Далі продовжив навчання в аспірантурі за спеціальністю "Техногенна безпека держави". У 2019 році захистив дисертацію за спеціальністю "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення" і здобув ступінь кандидата технічних наук.
Дмитро Матвієнко працював на Державному підприємстві "Черкасистандартметрологія" - від інженера 2-ї категорії до провідного інженера випробувального центру. Також чоловік обіймав посаду доцента у Черкаському державному технологічному університеті.
Після початку вторгнення РФ проходив службу в армії на посаді стрільця мотопіхотної роти. Дмитро загинув в результаті російського артилерійського обстрілу позицій підрозділу на Донеччині.
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