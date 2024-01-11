"Скоріше б уже весна, щоб нарешті розквітнути фіалкою": у Києві попрощалися з військовим і поетом Максимом Кривцовим

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Прощання з військовим та поетом Максимом Кривцовим відбулося у Михайлівському соборі. Після відспівування процесія рушить до Майдану Незалежності.

Фото: Катерина Галко

Фото: Катерина Галко

У п'ятницю, 12 січня, із захисником прощатимуться у Рівному. Чин похорону відбудеться о 10:00 - на Площі, об 11:00 - в Соборі, орієнтовно о 13:00 на кладовищі.

Фото: Катерина Галко

Фото: Катерина Галко

7 січня стало відомо про загибель на війні військовослужбовця, поета та автора книги "Вірші з бійниці", визнаної однією з найкращих українських книжок 2023 року за версією українського ПЕН, Максима Кривцова "Далі". Йому було 33 роки.

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Згодом музикант і художник-карикатурист Юрій Журавель написав, що долучить постать Кривцова до свого проєкту "Знай наших", також він планує написати пісню для гурту OT VINTA на слова одного з віршів загиблого поета.