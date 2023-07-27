Про це пише New York Times

Американські офіційні особи заявили в середу, що в Україні сказали їм, що армія зараз бере участь у головному напрямі контрнаступу, перекидаючи більше військ і техніки на найзахідніший із трьох фронтів, поблизу Запоріжжя.

Чиновники, які на умовах анонімності обговорювали військові плани України, назвали три причини:

По-перше, українські сили повільно, але стабільно просувалися, розчищаючи шлях через щільні російські мінні поля та інші укріплення.

По-друге, вони відчули нагоду зі звільненням регіонального російського командувача генерал-майора Івана Попова використати негаразди в місцевому російському керівництві.

І по-третє, українські артилерійські загородження постійно атакували російську артилерію, склади боєприпасів і командні пункти в районах далеко за лінією фронту, створюючи вразливість, якою можна скористатися, якщо наступаючі українські сили зможуть пробити російську оборону та спричинити хаос у тилу.

"Росіяни перенапружені", - сказав у середу західний чиновник на умовах анонімності, щоб обговорити оперативні деталі та оцінки розвідки. – "Вони все ще відчувають проблеми з логістикою, постачанням, особовим складом і озброєнням. Вони відчувають тиск".

В Україні повідомили США, що збільшені українські сили спробують просунутися на південь через російські мінні поля та інші укріплення в напрямку міста Токмак і, якщо це вдасться, до Мелітополя, поблизу узбережжя.

Їхня мета – розірвати так званий сухопутний міст між окупованою Росією Україною та Кримським півостровом або принаймні просунутися настільки далеко, щоб поставити стратегічно важливий півострів у зону дії української артилерії.

У разі успіху нова операція може тривати від одного до трьох тижнів, повідомили українські чиновники в Вашингтоні.

Однак після початку контрнаступу на початку червня мало що йшло за планом, і офіційні особи Білого дому та Пентагону заявили в середу, що з великим інтересом спостерігають за активізацією.

"Це велике випробування", — сказав один високопоставлений чиновник, який побажав залишитися анонімним.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю, 23 липня, заявив, що Сили оборони відвоювали половину територій, яку Росія окупувала з початку повномасштабного вторгнення.

25 липня в американському ISW заявили, що контрнаступ України не буде швидким та легким.