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Маляр: Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони РФ на півдні

4 серпня, 2023 п'ятниця
20:00
Війна з Росією ЗСУ

Українські військові продовжують наступати на півдні країні. Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони й зараз перейшли на проміжну

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телемарафоні.

"Наші війська на півдні подекуди вже прорвали першу лінію оборони й перейшли на проміжну. І там вони стикаються з тим, що ворог на основних, ключових для них панівних висотах фактично створив бетонні інженерні укріплення. Це, безумовно, ускладнює рух наших військ і самі бойові дії", - сказала Маляр.

Також вона зазначила, що на півдні і сході країни окупанти підтягують свої резерви. 

"В основному підтягують зараз професійні підрозділи. Тобто ми фіксуємо і на сході, і на півдні десантно-штурмові загони їхні, які фактично кинуті в бій і там, і там", - додала заступниця.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

А міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Згодом, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сили оборони відвоювали половину територій, яку Росія окупувала з початку повномасштабного вторгнення.

На Бахмутському напрямку Сили оборони 25 липня вибили росіян з позицій біля Андріївки, на напрямку Старомайорського – мали успіх і закріплювались на досягнутих позиціях. ЗСУ стримували наступ росіян в районі Мар’їнки, а на інших напрямках відбивали атаки противника.

Наступного дня у Генштабі повідомили, що Сили оборони продовжують наступати на трьох напрямках. Натомість російські окупанти намагались повернути втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Тоді заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Сили оборони продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола Бахмута. Жорсткі бої тривали в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка.

Американські офіційні особи заявили 26 липня, що в Україні сказали їм, що армія зараз бере участь у головному напрямі контрнаступу, перекидаючи більше військ і техніки на найзахідніший із трьох фронтів, поблизу Запоріжжя. Своєю чергою аналітики Інституту вивчення війни (ISW) казали, що наші воїни запустили механізовану контрнаступальну операцію в Запорізької області та, ймовірно, прорвали ворожі позиції оборони поблизу Оріхова.

27 липня ЗСУ на Куп'янському напрямку відбили декілька ворожих штурмів без втрати позицій, а на Бахмутському напрямку наші воїни поступово рухались вперед. Бої несли доволі жорсткий характер. Ворог вів інтенсивний вогонь. Генштаб повідомляв, що Сили оборони ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Цього ж дня стало відомо, що українські воїни звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території, на Бахмутському напрямку – ще близько 37 кв. км.

2 серпня Сили оборони вибили російських окупантів з позицій біля Авдіївки у Донецькій області. ЗСУ продовжують стримувати наступ РФ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Аналітики The New York Times повідомили, що росіяни перенапружені, відчувають проблеми з логістикою, постачанням, персоналом та озброєнням і стає помітним, як вони починають відступати.

4 серпня Ганна Маляр повідомила, що епіцентром бойових дій для ворога залишається східний фронт. Росіяни відчайдушно намагаються зупинити український контрнаступ.

Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Ганна Маляр
Контрнаступ ЗСУ
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