Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що українське військове командування змінило тактику, зосередившись на виснаженні російських військ артилерією та ракетами великої дальності замість того, щоб штурмувати мінні поля під вогнем. На півдні країни відбувається нарощування військ, а друга хвиля сил, навчених Заходом, починає переважно невеликі атаки, щоб пробити російські лінії оборони.

Але перші результати нової тактики були неоднозначними. Попри те, що українські війська відвоювали кілька сіл, вони ще не досягли масштабних досягнень, які характеризували їхні успіхи у Херсоні та на Харківщині минулої осені.

"Сам контрнаступ не провалився, але він затягнеться на кілька місяців до осені", – сказав старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман, який нещодавно побував на передовій.

Американські офіційні особи стурбовані тим, що повернення України до своєї старої тактики може призвести до того, що вона буде витрачати дорогоцінні постачання боєприпасів, що може зіграти на руку пану Путіну та поставити Україну в невигідне становище у війні на виснаження.

Деякі аналітики сумніваються, чи ця друга хвиля, яка базується на атаках менших підрозділів, створить достатню бойову силу та імпульс, щоб дозволити українським військам прорвати російську оборону.

Джан Лука Каповін і Олександр Стронелл, аналітики британської розвідувальної компанії Janes, заявили, що стратегія атаки невеликих підрозділів "дуже ймовірно призведе до масових втрат, втрати обладнання та мінімальних територіальних здобутків" для України.

Інші експерти вважають, що Україна цілком може повернутися до масштабних атак, але зараз важливо прорвати оборону Росії. Адже наступ завжди важчий за захист.

"Я не думаю, що вони відмовляються від загальновійськової атакувальної тактики", — сказав Філіп М. Брідлав, генерал ВПС, який був верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі. - "І це ми побачимо, коли українці пройдуть через першу, другу чи третю лінію оборони".

Окрім цього, збільшення українських сил минулого тижня відбулося в той час, коли українці розчищали шляхи через російські оборонні споруди та почали виснажувати російські війська та артилерію.

Відтак, західний чиновник на умовах анонімності, сказав, що росіяни перенапружені та все ще відчувають проблеми з логістикою, постачанням, персоналом та озброєнням.

Генерал Брідлав погодився і сказав, що все ще очікує, що український контрнаступ поставить Росію в невигідне становище.

"Українці зараз перебувають в такій ситуації, коли вони розуміють, як вони хочуть використовувати свої сили", – сказав він. "І ми починаємо бачити, як росіяни рухаються назад".