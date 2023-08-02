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На Бахмутському та Шахтарському напрямках ворог намагався відновити втрачене положення, - Генштаб

2 серпня, 2023 середа
06:58
Війна з Росією ЗСУ

Російські окупанти намагаються відновити втрачене положення у Донецькій області, а саме на Бахмутському та Шахтарському напрямках. Протягом доби на фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень

Про це повідомляє 2 серпня Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Сопича Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Зокрема це Залізний Міст, Галаганівка Чернігівської області; Шпиль, Юнаківка, Атинське, Басівка, Рожковичі Сумської області та Уди, Козача Лопань, Петропавлівка, Нестерне і Строївка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка - Донецької.

На Бахмутському напрямку росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Богданівка, Часів Яр, Оріхово-Василівка, Іванівське та Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Первомайське, Карлівка, Невельське та Новобахмутівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Зоряне, Мар’їнка, Побєда та Гостре Донецької області.

На Шахтарському напрямку російські окупанти завдали авіаційних ударів в районах Благодатного та Старомайорського Донецької області. Здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення східніше Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Благодатне та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Білогір’я, Оріхів та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Садове, Токарівка, Козацьке, Антонівка, Михайлівка та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Армія РФ за добу завдала 75 авіаударів та здійснила 68 обстрілів з РСЗВ

Протягом минулої доби росіяни завдали одного ракетного, 75 авіаційних ударів та здійснили 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по позиціях українських військ та населених пунктах. Зазначається, що є постраждалі серед цивільного населення. 

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

ЗСУ протягом доби уразили 14 артзасобів, 4 станції РЕБ та 4 пункти управління ворога

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 - по командному пункту та 1 по - зенітно-ракетному комплексу окупантів. 

Також ЗСУ уразили 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби, 4 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 6 засобів протиповітряної оборони, 3 райони зосередження особового складу, 1 склад боєприпасів та ще два важливих об’єкти ворога.

  • У Міноборони 31 липня зазначали, що ЗСУ за тиждень просунулися ще на 12,6 кв. км на півдні та на 2 кв. км – на Бахмутському напрямку.
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