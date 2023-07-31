Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зазначається, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої.

Протягом минулого тижня на цих напрямках між українськими та російськими військами відбулось понад 170 боїв. За цей період Сили оборони звільнили майже 15 кв. км.

На звільнених територіях тривають заходи з розмінування місцевості.

Просування на Бахмутському напрямку

Як зазначила заступниця міністра оборони, на цьому напрямку росіяни протягом тижня всіма силами намагалися зупинити наступ ЗСУ. Пропри це наші оборонці поступово просувались.

Маляр зазначила, що за тиждень Сили оборони звільнили ще 2 кв.км українських територій. Тож загальна звільнена площа на Бахмутському напрямку нині складає 37 кв. км.

ЗСУ закріплюються на півдні

Так, на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції.



На напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області українські військові мали успіх, зараз вони закріплюються на досягнутих рубежах.

На півдні за тиждень звільнено площу 12,6 кв. км. Загалом від початку контрнаступу України звільнена площа складає 204,7 кв. км.