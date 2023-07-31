Про це йдеться у ранковому зведенні від Генштабу ЗСУ.

У дописі зазначається, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Окрім цього, Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, українські військові знищили 4 ударних БПЛА противника типу "Шахед-136" та 4 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Зокрема підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, а також 2 райони зосередження особового складу ворога.

За добу ворог завдав 4 ракетних, 42 авіаційних удари та здійснив 76 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах

Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних, 42 авіаційних удари та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Окрім цього, відомо, що протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Ситуація на напрямках

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, зокрема, постраждали Сеньківка та Бучки Чернігівської області; Середина-Буда і Прогрес на Сумщині та Вовчанськ і Бударки Харківської області.

Куп’янський напрямок: артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

Лиманський напрямок: ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Іванівки, Серебрянки і Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка на Луганщині та Торське, Спірне, Берестове і Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Білої Гори та Костянтинівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Васюківка, Кліщіївка, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

Авдіївський напрямок: противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Олександропіль, Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове та Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок: противник обстріляв понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Георгіївка та Гостре Донецької області.

Шахтарський напрямок: ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Зміївки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Дмитрівка, Берислав, Веселе, Антонівка, Херсон, Берегове та Велетенське Херсонської області.

Російські окупанти підключають тимчасово окуповані території Луганщини до російської інтернет мережі

Стало відомо, що РФ продовжує здійснювати незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій у своє інформаційне середовище.

"Так, до населеного пункту Мілове Луганської області, прибули військовослужбовці російських окупаційних військ для підключення міського зв’язку та інтернет мережі до російських операторів - прокладають кабелі зв’язку з території російської федерації", - йдеться у дописі.