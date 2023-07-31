Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах на Мелітопольському та Бердянському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах на Мелітопольському та Бердянському напрямках, - Генштаб ЗСУ

31 липня, 2023 понедiлок
07:35
Війна з Росією ЗСУ війна фронт

ЗСУ за минулу добу завдали 7 ударів по районах зосередження особового складу противника, а також знищили 4 ударних БПЛА противника типу "шахед"

Про це йдеться у ранковому зведенні від Генштабу ЗСУ.

У дописі зазначається, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Окрім цього, Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, українські військові знищили 4 ударних БПЛА противника типу "Шахед-136" та 4 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Зокрема підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, а також 2 райони зосередження особового складу ворога.

За добу ворог завдав 4 ракетних, 42 авіаційних удари та здійснив 76 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах

Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних, 42 авіаційних удари та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Окрім цього, відомо, що протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Ситуація на напрямках

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, зокрема, постраждали Сеньківка та Бучки Чернігівської області; Середина-Буда і Прогрес на Сумщині та Вовчанськ і Бударки Харківської області.

Куп’янський напрямок: артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

Лиманський напрямок: ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Іванівки, Серебрянки і Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка на Луганщині та Торське, Спірне, Берестове і Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Білої Гори та Костянтинівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Васюківка, Кліщіївка, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

Авдіївський напрямок: противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Олександропіль, Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове та Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок: противник обстріляв понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Георгіївка та Гостре Донецької області.

Шахтарський напрямок: ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Зміївки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Дмитрівка, Берислав, Веселе, Антонівка, Херсон, Берегове та Велетенське Херсонської області.

Російські окупанти підключають тимчасово окуповані території Луганщини до російської інтернет мережі

Стало відомо, що РФ продовжує здійснювати незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій у своє інформаційне середовище.

"Так, до населеного пункту Мілове Луганської області, прибули військовослужбовці російських окупаційних військ для підключення міського зв’язку та інтернет мережі до російських операторів - прокладають кабелі зв’язку з території російської федерації", - йдеться у дописі.

  • 31 липня повідомлялося, що російські загарбники планують легалізувати злочини на тимчасово окупованих територіях, якщо "вони були спрямовані на захист інтересів Росії чи суб’єктів".
Мелітополь
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Бердянськ
Військові новини
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
29 липня, 2023 субота
Після заколоту Пригожина у Росії встановилося двовладдя, яке може призвести до мафіозної війни, - Піонтковський
Леся Гасиджак
29 липня, 2023 субота
"Свідомо перевищує свою потребу в їжі". Депутатка Безугла пояснила, чому проти Лесі Гасиджак на чолі Музею Голодомору
Суми, російський обстріл, вибух, ракетний удар
30 липня, 2023 неділя
У Сумах зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок російського удару по закладу освіти
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.06
    Купівля 37.06
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 41.01
    Продаж 41.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
31 липня
07:27
Пістолет ТТ
В американському штаті Індіана сталася стрілянина на вечірці: одна людина загинула, 19 поранено
06:48
Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Владислав Ванат (зліва - направо)
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 1-го туру
06:44
Австралія
США й Австралія планують створити спільний розвідувальний центр
06:32
Чонгарський міст
В ISW пояснили, чому в РФ уникають згадок про атаку ЗСУ на Чонгарський міст
05:59
Актор Євген Світличний
На війні з РФ загинув актор Євген Світличний
05:37
Оновлено
обстріл, ППО
РФ вдарила по Харкову ракетами C-300, постраждала одна людина
00:52
Російський олігарх Олександр Євтушенков отримав вирок від ВАКС
Влада Чехії заморозила активи російського олігарха Євтушенкова
00:09
окупанти крим
На окупованих територіях збираються легалізувати злочини, якщо вони були "в інтересах Росії"
00:00
Антарктида
В Антарктиді бракує морського льоду розміром з Аргентину
2023, неділя
30 липня
23:45
Євген Коновалець
Цей день в історії: Коновалець заснував Українську Військову Організацію (УВО), Валуєвським циркуляром заборонявся випуск україномовних підручників
23:29
Армія РФ за добу обстріляла 22 населених пункти Сумщини: поранена людина
23:11
Андрій Єрмак
У Саудівській Аравії обговорюватиметься українська Формула миру, - Офіс президента
23:00
Ексклюзив
Джон Роберт Болтон
Ми повинні всюди обдумувати відповідь на загрозу з боку осі Росія - Китай, - ексрадник президента США Болтон
22:59
Ексклюзив
Британія Україна
Велика Британія надаватиме Україні всю можливу підтримку, - віцеспікер парламенту Сер Роджер Ґейл
22:43
ДТП на Полтавщині
На Полтавщині автобус зіткнувся з автівкою: 2 загиблих, 11 постраждалих
22:25
Вибух у тимчасово окупованому Бердянську
Біля Таганрогу в РФ впав безпілотник: пошкоджено будинок та авто
22:14
Оновлено
Росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині
Росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині: є загиблий і поранені
22:06
У Києві водій "підрізав" карету швидкої, яка екстрено доправляла у лікарню дитину
У Києві водій Cadillac "підрізав" карету швидкої, яка екстрено доправляла у лікарню 2-річну дитину
22:02
Оновлено
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
УПЛ: Результати усіх матчів 1-го туру чемпіонату України
22:00
Ексклюзив
Джон Роберт Болтон
Болтон: Ті, хто закликають Україну до переговорів з РФ, дбають про власні інтереси
21:59
Ексклюзив
Керченський міст
Із чотирьох автосмуг Керченського мосту працює лише одна, - ексречник Генштабу ЗСУ Селезньов
21:45
коктейль Молотова
У Феодосії за спробу підпалити російський військкомат затримали вчительку літератури, - ЗМІ
21:40
Здатні долати 800 км, несуть 300 кг боєзаряду: на CNN вперше показали бойові українські морські дрони
21:30
Ексклюзив
Саміт НАТО, країни G7
"Україну залишили в сірій зоні": Болтон про результати саміту НАТО у Вільнюсі
21:25
Герої "Minecraft"
У відеогрі Minecraft знайшли російську пропаганду, - NYT
21:02
Афганістан
"Моральне розбещення": в афганській провінції місцева влада спалила конфісковані музичні інструменти
21:00
Інтерв’ю
Джон Болтон
Джон Болтон: Путін хоче відновити Російську імперію
20:50
Протести у Пакистані
У Пакистані стався вибух під час мітингу: щонайменше 40 загиблих і 200 поранених
20:30
Ексклюзив
Джон Роберт Болтон
У США зменшилась оборонна база, але ресурси для допомоги Україні є, - посол Болтон
20:25
На фото Володимир Зеленський під час до учасників Копенгагенського демократичного саміту
Україна почне переговори зі США щодо гарантій безпеки вже наступного тижня, - Єрмак
20:21
ЗСУ
У Британії тренується група українських військових, що планує відвоювати Крим до Різдва, - ЗМІ
20:11
Ракетний удар РФ по Дніпру
У Дніпрі зросла кількість постраждалих через ракетний обстріл РФ
20:01
OPINION
Олександр Вільчинський
Наші "скелети у шафі"
19:50
Ексклюзив
Джон Болтон
Не дати Грузії швидко вступити до НАТО було помилкою, - посол Болтон
19:40
Інтерв’ю
Збройні Сили України
Фронт потрібно підтримувати краще, бо війна може тривати ще 2-3 роки, - полковник Грант
19:36
окупанти
Морг Сватова на Луганщині переповнений тілами окупантів, у місті відчутний трупний запах, — Генштаб
19:00
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній
Громада київського передмістя Ворзель з другої спроби перейшла до ПЦУ
18:16
Володимир Зеленський
Треба готуватися до того, що взимку росіяни битимуть по енергетиці, - Зеленський
18:12
грузія
Російський лайнер повторно прямує до Батумі: на борту співаки-пропагандисти під санкціями, грузини готуються
18:11
Інтерв’ю
путін пригожин
В Росії запанувало двовладдя, яке перетвориться на багатовладний хаос, - Піонтковський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV