На окупованих територіях збираються легалізувати злочини, якщо вони були "в інтересах Росії"
Російські загарбники планують легалізувати злочини на тимчасово окупованих територіях, якщо "вони були спрямовані на захист інтересів Росії чи суб’єктів"
Про це пише Центр національного спротиву.
"Росіяни проводять політику інтеграції "правового поля" РФ на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що згідно з планом кремля усі злочини на окупованих територіях, які здійснювались до 30 вересня 2022 року не будуть визнаними злочинними, якщо "вони були спрямовані на захист інтересів Росії чи суб’єктів".
За даними ЦНС, росіяни планують легалізувати мародерство, захоплення приміщень й інші злочини окупантів.
Центр національного спротиву попереджає, що всі злочинці будуть відповідати за свої злочини згідно з українським законодавством й сподіватись на прощення марно.
- У тимчасово окупованому Маріуполі партизани провели диверсійну операцію, унаслідок якої було знешкоджено три військові вантажівки.
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