Українські партизани провели диверсію в тимчасово окупованому Маріуполі
У тимчасово окупованому Маріуполі партизани провели диверсійну операцію, унаслідок якої було знешкоджено три військові вантажівки
Про це інформує Центр нацспротиву.
Так група "Ї" Маріупольського протистояння учора, 29 липня, знешкодила три військові вантажівки та вивела з ладу обладнання для виготовлення "зубів дракона". Також значних пошкоджень зазнала будівля, у якій розташований військово-інженерний підрозділ окупантів.
"Не бавовною одною...", - зазначив учасник групи спротиву.
- Ввечері 19 липня у тимчасово окупованому Маріуполі сталась пожежа. Наступного дня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що це українські підлітки притягнули снаряд в Український дім і підпалили його, оскільки загарбники намагалися перетворити його у Маріуполі на російський дім.
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