Українські партизани провели диверсію в тимчасово окупованому Маріуполі

Про це інформує Центр нацспротиву.

Так група "Ї" Маріупольського протистояння учора, 29 липня, знешкодила три військові вантажівки та вивела з ладу обладнання для виготовлення "зубів дракона". Також значних пошкоджень зазнала будівля, у якій розташований військово-інженерний підрозділ окупантів.

"Не бавовною одною...", - зазначив учасник групи спротиву.