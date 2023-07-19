У Маріуполі загорілась будівля Українського дому
Ввечері середи, 19 липня, у тимчасово окупованому Маріуполі сталась пожежа
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Інформація про пожежу з'явилась після 22:00. У центрі Маріуполя горить будівля Українського дому (прим. - колишня назва ДК "Металургі"). Деталі уточнюються.
Андрющенко відзначив, що будівля горить вже вдруге за часів окупації Маріуполя.
- 17 липня депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін повідомив, що після удару по Кримському мосту з боку Ростовської області в бік тимчасово окупованого Маріуполя спостерігаються автомобільні корки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.65
Купівля 36.65Продаж 37.35
-
EUR
Купівля 40.98Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе