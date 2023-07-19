У Маріуполі загорілась будівля Українського дому

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Інформація про пожежу з'явилась після 22:00. У центрі Маріуполя горить будівля Українського дому (прим. - колишня назва ДК "Металургі"). Деталі уточнюються.

Андрющенко відзначив, що будівля горить вже вдруге за часів окупації Маріуполя.