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Головна Суспільство У Маріуполі загорілась будівля Українського дому

У Маріуполі загорілась будівля Українського дому

19 липня, 2023 середа
22:36
Суспільство Пожежа, Маріуполь

Ввечері середи, 19 липня, у тимчасово окупованому Маріуполі сталась пожежа

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Інформація про пожежу з'явилась після 22:00. У центрі Маріуполя горить будівля Українського дому (прим. - колишня назва ДК "Металургі"). Деталі уточнюються.

Андрющенко відзначив, що будівля горить вже вдруге за часів окупації Маріуполя.

  • 17 липня депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін повідомив, що після удару по Кримському мосту з боку Ростовської області в бік тимчасово окупованого Маріуполя спостерігаються автомобільні корки.
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