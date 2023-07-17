Про це він розповів в етері телеканалу “Еспресо”

"Зараз ситуація для російських окупантів дійсно напружена. З боку Ростовської області по всьому Таганрозькому шосе спостерігаються кілометрові корки. Це цивільні авто й військова техніка окупантів. Тобто очевидно, що після того, як Кримський міст було пошкоджено, логістична ситуація для окупантів ускладниться", - розповів Забавін.

Депутат Маріупольської міськради додав, що окупанти не можуть використовувати на повну потужність сухопутний коридор до Криму через окуповані території.

"Після пошкодження Кримського мосту російським туристам буде важче добиратись до Криму. Їм взагалі немає чого робити на українській землі. Теж саме стосується і російських інтервентів, яким також потрібно забиратись з української землі. Навіть можливості сухопутного коридору через окуповані території не буде давати можливості повністю забезпечувати потреби окупантів", - додав він.