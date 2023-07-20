Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росіянам тут не раді: підлітки притягнули снаряд в Український дім у Маріуполі й підпалили його, - радник мера
Ексклюзив

Росіянам тут не раді: підлітки притягнули снаряд в Український дім у Маріуполі й підпалили його, - радник мера

20 липня, 2023 четвер
10:51
Війна з Росією Вогонь, пожежа

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що загарбники намагалися перетворити Український дім у Маріуполі в російський дім

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти озвучили, що основною версією пожежі в Українському домі у Маріуполі є підпал. Росіяни будуть шукати й удавати, що нічого не відбулося, а потім забудуть. Насправді це зробили наші підлітки 15-18 років. Вони притягнули снаряд на територію Українського дому й підпалили його. Тому, що загарбники переробили його в російській дім", - підкреслив Андрющенко.

За його словами, хлопці у такий спосіб продемонстрували, що росіянам тут не раді.

"Окупанти точно не знайдуть того, хто це зробив. Наші партизани знайшли хлопців і вже прийняті заходи безпеки для них", - зауважив Андрющенко.

  • Ввечері середи, 19 липня, у тимчасово окупованому Маріуполі сталась пожежа


 

Новини
Маріуполь
Донеччина
окуповані території
Військові новини
Читайте також:
19 липня, 2023 середа
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів першого кваліфікаційного раунду
19 липня, 2023 середа
Ворог атакував Кропивницький ракетами
18 липня, 2023 вiвторок
"Путін планував вторгнення в Україну з 2004 року": Саакашвілі передав листа The Times з ув'язнення у Грузії
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.63
    Купівля 36.63
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 40.94
    Продаж 41.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
20 липня
11:01
ПВК Вагнер
Кількість вагнерівців у Білорусі зростає: у ДПСУ розповіли, чи становлять найманці загрозу
10:59
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін побоявся їхати в Африку, а Китай причетний до вторгнення РФ в Україну. Акценти світових ЗМІ 20 липня
10:45
залишилися без електрики
Через обстріли без світла залишається частина споживачів у шести прифронтових областях. Ситуація в енергетиці
10:45
Збирала розвіддані для російських ударів: оголошено підозру посадовиці Укрзалізниці
10:44
Оновлено
Атака Миколаєва
Вночі Росія обстріляла Сумщину, Чернігівщину, Одещину та Миколаївщину: є руйнування адмінбудівлі та житлового будинку, загиблі та поранені
10:33
Російські терористи за добу атакували 10 областей України: щонайменше 3 загиблих і 33 поранених. Ситуація в регіонах
10:32
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Важко боротися з такими ракетами, - Ігнат про складнощі роботи ППО з "Онікс"
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на сьогодні: ціни на долар, євро, злотий
10:06
статуя батьківщина мати
Заміна герба СРСР на щиті "Батьківщини-матері": які наративи поширюють російські пропагадисти
10:06
OPINION
Петро Шуклінов
Стадіони почекають. І памʼятники. І вулиці
09:56
SpaceX вивела на орбіту ще 51 супутник Starlink
SpaceX вивела на орбіту ще 15 супутників Starlink
09:37
крилата ракта "Калібр"
У Чорному морі налічується 7 кораблів РФ, один з них - носій "калібрів"
09:33
У Запоріжжі відбудеться спецпоказ фільму "Батько" за участі головного актора та режисера Кобзаря
09:09
Ексклюзив
на фото: ЗСУ
ЗСУ тримають Куп'янський напрямок: ініціатива залишається на боці України, - командир роти ударних БПЛА Федоренко
09:05
Харківщина обстріл
Росіяни вранці вдарили по Вовчанську на Харківщині: загинув чоловік
09:03
міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг
Австралія ввела санкції проти 35 організацій і 10 високопосадовців РФ та Білорусі
08:49
Атака дронів
Уночі сили ППО збили 18 з 38 російських повітряних цілей, які атакували Україну
08:45
ЗСУ
Ворог намагався відновити втрачене положення поблизу Приютного на Запоріжжі, Сили оборони наступають по 3 напрямках
08:32
електроенергія
Попит на електроенергію в ЄС впаде до найнижчого рівня за 20 років, - Міжнародне енергетичне агентство
08:26
OPINION
Микола Княжицький
Кіно про Паровоза - символ загрозливої деградації
08:18
Штормове попередження
На Балканах пронісся потужний шторм: щонайменше 5 загиблих, десятки поранених
08:07
OPINION
Віктор Каспрук
Росія та Іран: ідеальна пара для "осі зла"
08:00
Інфографіка
Бійці львівської "вісімдесятки" показали, як палять російських окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 530 солдатів, 6 танків та 33 БПЛА, - Генштаб ЗСУ
07:39
З 1 жовтня водії включають фари
У Японії розробляють пристрій, який розпізнаватиме емоції для підвищення безпеки водіїв
07:24
російські військові кораблі у Чорному морі
Росія може атакувати цивільні судна у Чорному морі і покласти провину на Україну, - Білий дім
06:50
знищені окупанти
Росія щоденно втрачає близько 400 військових на війні з Україною, - Британія в ОБСЄ
06:27
Вибух у Криму
Окупанти звинуватили Україну в атаці дрона на Крим: нібито пошкоджено 4 адмінбудівлі й загинув підліток
06:05
Франція протести
Погроми у Франції: 1200 протестувальників отримали вирок, понад 700 - ув'язнили
06:01
Карін Жан-П'єр
У Байдена заявили, що нова оборонна допомога від США допоможе захистити українські порти
05:53
касетні боєприпаси DPICM
Україна в ОБСЄ пояснила особливості застосовування касетних боєприпасів на фронті
05:22
Оновлено
вагнерівці, вагнер
До Білорусі прибула дев'ята колона вагнерівців, - Беларускі Гаюн
03:16
Чехія
Парламент Чехії схвалив угоду про оборонну співпрацю зі США
02:49
F-16
США схвалили продаж Німеччині близько 1 тисячі ракет AMRAAM на майже $3 млрд
02:16
Оновлено
Адміністраторка USAID Пауер відвідала Бучу й ознайомилася із результатами єВідновлення
01:37
зарядні станції для електрокарів
У ЄС уперше продаж електрокарів випередив реалізацію дизельних авто
01:15
Маттео Дзуппі
Байден зустрівся зі спецпосланцем Папи Римського: обговорили повернення депортованих РФ українських дітей
00:48
пшениця зерно
Зерновий мораторій: 5 країн ЄС вимагають продовження заборони експорту агропродукції з України
00:45
Василь Овсієнко
Помер дисидент та політв'язень Василь Овсієнко
00:18
Оновлено
Ференцварош - Класвік, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів. "Ференцварош" зганьбився з клубом з Фарерів, результати інших матчів 1 раунду кваліфікації
00:05
путін пригожин
Шеф MI-6 заявив, що Путін уклав угоду з Пригожиним, "аби врятувати свою шкуру"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV