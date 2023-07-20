Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти озвучили, що основною версією пожежі в Українському домі у Маріуполі є підпал. Росіяни будуть шукати й удавати, що нічого не відбулося, а потім забудуть. Насправді це зробили наші підлітки 15-18 років. Вони притягнули снаряд на територію Українського дому й підпалили його. Тому, що загарбники переробили його в російській дім", - підкреслив Андрющенко.

За його словами, хлопці у такий спосіб продемонстрували, що росіянам тут не раді.

"Окупанти точно не знайдуть того, хто це зробив. Наші партизани знайшли хлопців і вже прийняті заходи безпеки для них", - зауважив Андрющенко.

Ввечері середи, 19 липня, у тимчасово окупованому Маріуполі сталась пожежа



