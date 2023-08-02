Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 2 серпня.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському у та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - пише Генштаб.

Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення.

Ситуація на фронті та обстріли території України

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

та напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районі Козачої Лопані Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Нововасилівка Чернігівської області; Волфине, Краснопілля, Рожковичі, Стара Гута Сумської області та Тимофіївка, Ветеринарне, Охрімівка на Харківщині.

та напрямках противник завдав авіаційних ударів в районі Козачої Лопані Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Нововасилівка Чернігівської області; Волфине, Краснопілля, Рожковичі, Стара Гута Сумської області та Тимофіївка, Ветеринарне, Охрімівка на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Красне Перше та Куп’янськ Харківської області.

напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Красне Перше та Куп’янськ Харківської області. На Лиманському напрямку терористи завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки і Спірного - Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Спірне і Торське Донецької області.

напрямку терористи завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки і Спірного - Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Спірне і Торське Донецької області. На Бахмутському напрямку РФ здійснила безрезультатні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Дружби та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське Донецької області.

напрямку РФ здійснила безрезультатні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Дружби та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка та Первомайське Донецької області.

напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка та Первомайське Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку Росія завдала авіаційного удару в районі Старомайорського. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та північніше Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Благодатне, Сторожеве Донецької області.

напрямку Росія завдала авіаційного удару в районі Старомайорського. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та північніше Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Благодатне, Сторожеве Донецької області. На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та П’ятихаток Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новодарівка, Білогір’я, Гуляйполе, Залізничне та Кам’янське Запорізької області.

напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та П’ятихаток Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новодарівка, Білогір’я, Гуляйполе, Залізничне та Кам’янське Запорізької області. На Херсонському напрямку агресор завдав авіаційного удару в районі Одрадокам’янки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Веселе, Дудчани, Дніпровське, Тягинка та місто Херсон.

Удари ЗСУ по росіянах

Українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 - по зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, радіолокаційну станцію, 2 пункти управління, район зосередження озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, район зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів ворога.