ЗСУ ліквідували 2 російських пункти управління, засіб ППО та 2 склади агресора, - зведення Генштабу
Українські воїни продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 2 серпня.
"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському у та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - пише Генштаб.
Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення.
Ситуація на фронті та обстріли території України
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районі Козачої Лопані Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Нововасилівка Чернігівської області; Волфине, Краснопілля, Рожковичі, Стара Гута Сумської області та Тимофіївка, Ветеринарне, Охрімівка на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Красне Перше та Куп’янськ Харківської області.
- На Лиманському напрямку терористи завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки і Спірного - Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Спірне і Торське Донецької області.
- На Бахмутському напрямку РФ здійснила безрезультатні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Дружби та Нью-Йорка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське Донецької області.
- На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка та Первомайське Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.
- На Шахтарському напрямку Росія завдала авіаційного удару в районі Старомайорського. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та північніше Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Благодатне, Сторожеве Донецької області.
- На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та П’ятихаток Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новодарівка, Білогір’я, Гуляйполе, Залізничне та Кам’янське Запорізької області.
- На Херсонському напрямку агресор завдав авіаційного удару в районі Одрадокам’янки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Веселе, Дудчани, Дніпровське, Тягинка та місто Херсон.
Удари ЗСУ по росіянах
Українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 - по зенітно-ракетному комплексу окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 20 артилерійських засобів на вогневих позиціях, радіолокаційну станцію, 2 пункти управління, район зосередження озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, район зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів ворога.
- У ніч з 1 на 2 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. Є пошкодження у Києві та Одеській області.
- Втрати Росії у повномасштабній війні проти України сягнули 247 230 солдатів. Російські окупанти намагаються відновити втрачене положення у Донецькій області, а саме на Бахмутському та Шахтарському напрямках.
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