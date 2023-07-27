Сили оборони звільнили село Старомайорське на Донеччині

Відео опублікував Володимир Зеленський.

На відео командир повідомляє, що звільнили село 35 окрема бригада морської піхоти разом з 129-ю бригадою ТРО "Арей".

Як зазначають військові експерти, звільнення Старомайорського та сусіднього Приютного (воно поки що залишається під контролем армії РФ) дозволить ЗСУ атакувати з трьох сторін укріпрайон ЗС РФ в Урожайному на іншому березі річки Мокрі Яли. Це може змусити російські війська відійти на південь у напрямку до Старомлинівки на другу лінію оборони.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю, 23 липня, заявив, що Сили оборони відвоювали половину територій, яку Росія окупувала з початку повномасштабного вторгнення.

25 липня в американському ISW заявили, що контрнаступ України не буде швидким та легким.

На Бахмутському напрямку Сили оборони 25 липня вибили росіян з позицій біля Андріївки, на напрямку Старомайорського – мали успіх і закріплюються на досягнутих позиціях. ЗСУ стримували наступ росіян в районі Мар’їнки, а на інших напрямках відбивали атаки противника.

26 липня у Генштабі повідомили, що Сили оборони продовжують наступати на трьох напрямках. Натомість російські окупанти намагаються повернути втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Сили оборони продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола Бахмута. Жорсткі бої тривають в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка.

Американські офіційні особи заявили 26 липня, що в Україні сказали їм, що армія зараз бере участь у головному напрямі контрнаступу, перекидаючи більше військ і техніки на найзахідніший із трьох фронтів, поблизу Запоріжжя.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що у середу наші воїни запустили механізовану контрнаступальну операцію в Запорізької області та, ймовірно, прорвали ворожі позиції оборони поблизу Оріхова.

27 липня у Генштабі повідомили, що Сили оборони ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.