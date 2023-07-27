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ЗСУ на Куп'янському напрямку відбили декілька ворожих штурмів без втрати позицій, - Маляр

27 липня, 2023 четвер
17:41
Війна з Росією Ганна Маляр

ЗСУ на Куп'янському напрямку відбили декілька ворожих штурмів без втрати позицій, а на Бахмутському напрямку наші воїни поступово рухаються вперед

Про це 27 липня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"На Куп‘янському напрямку противник атакує, намагається вибити нас з панівних висот. За сьогодні наші оборонці відбили декілька штурмів без втрати позицій", - йдеться у повідомленні.

За її інформацією, на півдні від Бахмута ЗСУ поступово рухаються вперед, бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки. 

"Бої носять доволі жорсткий характер. Ворог веде інтенсивний вогонь", - додала Маляр.

На півночі від Бахмута українські захисники відбивають атаки ворога. На Лиманському напрямку також було відбито декілька атак ворога в районі Серебрянського лісу.

  • На Бахмутському напрямку Сили оборони вибили росіян з позицій біля Андріївки, на напрямку Старомайорського - мали успіх і закріплюються на досягнутих позиціях.
  • 25 липня ЗСУ стримували наступ росіян в районі Мар’їнки, а на інших напрямках відбивали атаки противника.
  • Сили оборони продовжують наступати на трьох напрямках. Натомість російські окупанти намагаються повернути втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.
  • Вчора стало відомо, що Сили оборони продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола Бахмута. Жорсткі бої тривають в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка.
Бахмут
Ганна Маляр
Контрнаступ ЗСУ
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