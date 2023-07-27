Про це 27 липня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"На Куп‘янському напрямку противник атакує, намагається вибити нас з панівних висот. За сьогодні наші оборонці відбили декілька штурмів без втрати позицій", - йдеться у повідомленні.

За її інформацією, на півдні від Бахмута ЗСУ поступово рухаються вперед, бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки.

"Бої носять доволі жорсткий характер. Ворог веде інтенсивний вогонь", - додала Маляр.

На півночі від Бахмута українські захисники відбивають атаки ворога. На Лиманському напрямку також було відбито декілька атак ворога в районі Серебрянського лісу.