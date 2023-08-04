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Головна Війна з Росією Маляр: ворог вважає, що зможе переломити ситуацію на фронті, вдаривши по сходу, і доклалає там найбільше зусиль

Маляр: ворог вважає, що зможе переломити ситуацію на фронті, вдаривши по сходу, і доклалає там найбільше зусиль

4 серпня, 2023 п'ятниця
15:51
Війна з Росією ЗСУ

Епіцентром бойових дій для ворога залишається східний фронт. Росіяни відчайдушно намагаються зупинити український контрнаступ

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Для ворога епіцентром бойових дій залишається східний фронт. Там стратегічні напрямки його наступу. Ворог вважає, що завдавши удар по Сходу вони зможуть загалом переломити ситуацію на фронті. Тому найбільші зусилля зараз докладають саме на Сході", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові продовжують відбивати ворожі атаки на Куп‘янському, Лиманському та Сватівському напрямках. За словами Маляр, там ідуть важкі бої, а кількість ворожих обстрілів збільшилась.  

Як повідомляє заступниця, мета російських окупантів - відтягнути на ці напрямки Сили оборони з напрямку, де ЗСУ ведуть наступ та прорвати українську оборону. 

Крім того, на Куп‘янському напрямку ворог поставив собі за мету повернути втрачені восени 2022 року території. 

"Це складна і виснажлива боротьба, але наші оборонці не дають можливості ворогу реалізувати його плани", - зауважила Ганна Маляр.

За її словами, на Бахмутському напрямку теж складна ситуація. На південному фланзі українські війська поступово крізь щільний артилерійський вогонь та мінування продовжують рух вперед. На північному фланзі ворог атакує - ЗСУ відбивають атаки. Зазначається, що на цьому напрямку росіяни також хочуть повернути втрачені позиції. 

Також на сході ворог атакує Авдіївський і Мар’їнський напрямки. Там гарячі бої, але українські оборонці не дають ворогу просуватись. 

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

А міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Згодом, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сили оборони відвоювали половину територій, яку Росія окупувала з початку повномасштабного вторгнення.

На Бахмутському напрямку Сили оборони 25 липня вибили росіян з позицій біля Андріївки, на напрямку Старомайорського – мали успіх і закріплювались на досягнутих позиціях. ЗСУ стримували наступ росіян в районі Мар’їнки, а на інших напрямках відбивали атаки противника.

Наступного дня у Генштабі повідомили, що Сили оборони продовжують наступати на трьох напрямках. Натомість російські окупанти намагались повернути втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Тоді заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Сили оборони продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола Бахмута. Жорсткі бої тривали в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка.

Американські офіційні особи заявили 26 липня, що в Україні сказали їм, що армія зараз бере участь у головному напрямі контрнаступу, перекидаючи більше військ і техніки на найзахідніший із трьох фронтів, поблизу Запоріжжя. Своєю чергою аналітики Інституту вивчення війни (ISW) казали, що наші воїни запустили механізовану контрнаступальну операцію в Запорізької області та, ймовірно, прорвали ворожі позиції оборони поблизу Оріхова.

27 липня ЗСУ на Куп'янському напрямку відбили декілька ворожих штурмів без втрати позицій, а на Бахмутському напрямку наші воїни поступово рухались вперед. Бої несли доволі жорсткий характер. Ворог вів інтенсивний вогонь. Генштаб повідомляв, що Сили оборони ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Цього ж дня стало відомо, що українські воїни звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території, на Бахмутському напрямку – ще близько 37 кв. км.

2 серпня Сили оборони вибили російських окупантів з позицій біля Авдіївки у Донецькій області. ЗСУ продовжують стримувати наступ РФ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Аналітики The New York Times повідомили, що росіяни перенапружені, відчувають проблеми з логістикою, постачанням, персоналом та озброєнням і стає помітним, як вони починають відступати.

Україна
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Бахмут
Ганна Маляр
Контрнаступ ЗСУ
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