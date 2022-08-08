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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Українські воїни знешкодили розвідувальні групи під Бахмутом та відбили наступ росіян у напрямках Мар’їнки й Верхньокам’янського

Українські воїни знешкодили розвідувальні групи під Бахмутом та відбили наступ росіян у напрямках Мар’їнки й Верхньокам’янського

8 серпня, 2022 понедiлок
07:37
війна з Росією ЗСУ знищують окупантів

Окупанти намагалися вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, наступали у напрямках Пісків, Невельського та Авдіївки, але успіху не мали й відійшли. У свою чергу ЗСУ відбили наступальні дії ворога у напрямках Мар’їнки, Шевченко й Верхньокам’янського

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Золочів, Прудянка, Дементіївка, Питомник, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Кутузівка, Старий Салтів, Чугуїв та Асіївка.

Завдав авіаційних ударів неподалік Гусарівки та Верхнього Салтова. Активно вів повітряну розвідку безпілотниками оперативно-тактичного рівня.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював райони Великої Комишувахи, Вірнопілля, Сулигівки, Рідного, Дібрівного, Грушувахи, Богородичного, Норцівки та Долини. Завдав авіаударів біля Залиману.

На Краматорському напрямку зафіксовано ворожі обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краматорська, Сіверська, Серебрянки, Григорівки та Спірного. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Григорівки та Івано-Дар’ївки.

З метою покращення тактичного положення противник вів наступальний бій в районі Верхньокам’янського. Вже традиційно зазнав втрат та відійшов.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмут, Часів Яр, Соледар, Зайцеве, Яковлівка, Білогорівка та Бахмутське. Задіяв авіацію неподалік Бахмута, Яковлівки та Зайцевого.

Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка.

Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Авдіївки, Пісків, Невельського, Красногорівки та Курахового. Окупанти завдали авіаударів біля Нью-Йорка, Красногорівки, Мар’їнки та Юр’ївки.

Ворог вів наступальні дії у напрямках Пісків, Невельського та Авдіївки, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Новомихайлівка, Костянтинівка, Шевченко, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Времівка, Новосілка, Білогір’я, Степове і Полтавка. Задіяв авіацію для ударів поблизу Новомихайлівки, Пречистівки, Володимирівки та Новосілки. Вів наступальні дії у напрямках Мар’їнки та Шевченко. Українські воїни зустріли окупантів вогнем та відкинули назад.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника продовжують зосереджуватися на утриманні займаних позицій і недопущенні просування українських військ. Ворог активно веде розвідку безпілотниками.

Здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгиного, Новогригорівки та Андріївки.

"В акваторії Чорного моря корабельне угруповання противника продовжує виконувати визначені завдання. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах і елементах інфраструктури на всій території України. Українські воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу втрат та готові до будь-яких змін у оперативній обстановці", - наголошують в Генштабі.

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