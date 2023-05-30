Про це боєць "Легіону Свобода" Руслан Андрійко заявив у ефірі Еспресо.

"Автівки, дрони. Це розхідний матеріал. Це очі наші та наша безпека, дрони типу Mavic 3, дрони "Лелеки" - це дуже потрібно. Також машини і запчастини до них - всі вони ламаються. Потрібні рембази, обладнання для СТО, для ремонту цих машин. Багато чого іншого. Дуже важливо просто підтримати свого друга, родича, земляка. Подзвонити, спитати, чи живий, як справи. Кожному з нас важливо розуміти, що нас хтось чекає вдома - сім'я, друзі, близькі", - сказав він.