Українським військовим постійно потрібні дрони, машини та ремонтні бази, - боєць "Легіону Свободи" Андрійко
На фронті постійно дуже потрібні безпілотники типу Mavic 3 або Лелеки, також автомобілі та все, щоб їх ремонтувати
Про це боєць "Легіону Свобода" Руслан Андрійко заявив у ефірі Еспресо.
"Автівки, дрони. Це розхідний матеріал. Це очі наші та наша безпека, дрони типу Mavic 3, дрони "Лелеки" - це дуже потрібно. Також машини і запчастини до них - всі вони ламаються. Потрібні рембази, обладнання для СТО, для ремонту цих машин. Багато чого іншого. Дуже важливо просто підтримати свого друга, родича, земляка. Подзвонити, спитати, чи живий, як справи. Кожному з нас важливо розуміти, що нас хтось чекає вдома - сім'я, друзі, близькі", - сказав він.
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