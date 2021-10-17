Український чемпіон повернувся на ринг після тривалої перерви та переміг нокаутом

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Канкуні (Мексика) Тарас Шелестюк, який виступає у напівсередній вазі (до 66,7 кг) мав битися з 22-річним мексиканцем Рікардо Саласом Родрігесом, проте в останній момент його замінив 40-річний Ернесто Еспана.

Українець здобув перемогу в 10-му раунді технічним нокаутом. Для нього цей бій став першим з лютого минулого року.

35-річний Тарас Шелестюк є чемпіоном світу серед любителів у категорії до 69 кг та бронзовим призером Олімпіади-2012. Він виграв усі свої 19 поєдинків на професійному рингу.

Нагадаємо, 1 лютого Тарас Шелестюк переміг аргентинця Луїса Альберто Верона.

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