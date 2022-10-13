Український експорт за 8 місяців упав на понад 30%, імпорт – на 21,5%
Протягом січня-серпня експорт товарів впав на 30,8%, порівняно з січнем-серпнем 2021 року, а імпорт – на 21,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-серпні 2022 року зросло у 2,9 рази порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до $5,421 млрд з $1,895 млрд.
У серпні цього року порівняно з липнем-2022 сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 0,1% – до $3,137 млрд, імпорту – на 1,3% – до $4,504 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у серпні-2022 було від’ємним і становило $1,367 млрд, тоді як у липні-2022 року воно також було від’ємним і становило $1,314 млрд.
Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 227 країн світу.
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