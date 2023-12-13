Український футболіст Миколенко, який запалює в АПЛ, зізнався, що 1,5 року грав з травмою

Про це повідомляє офіційний сайт "Евертона".

За словами Миколенка, проблеми зі здоров'ям розпочались одразу після його трансферу в АПЛ у січні 2022 року.

"Коли це сталося, я тільки приєднався до клубу, і, звісно ж, мені хотілося грати. На щастя, я міг грати, але не був здатен виконувати повний діапазон рухів. Кінець попереднього сезону я пропустив через іншу травму – в мене були проблеми з квадріцепсом, але коли я приєднався до збірної, проблема зі стегном загострилася. Загалом я відчував дискомфорт протягом 18 місяців, потім я звернувся до спеціаліста, який реально допоміг мені", - розповів Віталій Миколенко.

За словами українського футболіста, проблеми вже в минулому.

"У результаті я пропустив літній передсезонний збір, але тепер проблема повністю вирішена. Завжди важко пропускати передсезонку, тому що потрібно наздоганяти рівень інших гравців. Я поступово повертався до тренувань, але пропустив перші 4 матчі сезону через те, що не був у формі. Зараз я почуваюся більш комфортно та краще, ніж будь-коли раніше. Зараз я почуваюся на 100%, але думаю, що можу стати ще краще", – сказав Миколенко.

Як Миколенко виступає за "Евертон"

Віталій Миколенко перейшов до "Евертона" з "Динамо" в січні 2022 року за 23,5 млн євро.

У нинішньому сезоні український захисник зіграв за ліверпульців в усіх турнірах 15 матчів та забив 2 голи.