Український футболіст Миколенко, який запалює в АПЛ, зізнався, що 1,5 року грав з травмою
Лівий захисник "Евертона" Віталій Миколенко розповів, що через хронічну проблему зі стегном тривалий час не міг демонструвати свою найкращу гру
Про це повідомляє офіційний сайт "Евертона".
За словами Миколенка, проблеми зі здоров'ям розпочались одразу після його трансферу в АПЛ у січні 2022 року.
"Коли це сталося, я тільки приєднався до клубу, і, звісно ж, мені хотілося грати. На щастя, я міг грати, але не був здатен виконувати повний діапазон рухів. Кінець попереднього сезону я пропустив через іншу травму – в мене були проблеми з квадріцепсом, але коли я приєднався до збірної, проблема зі стегном загострилася. Загалом я відчував дискомфорт протягом 18 місяців, потім я звернувся до спеціаліста, який реально допоміг мені", - розповів Віталій Миколенко.
За словами українського футболіста, проблеми вже в минулому.
"У результаті я пропустив літній передсезонний збір, але тепер проблема повністю вирішена. Завжди важко пропускати передсезонку, тому що потрібно наздоганяти рівень інших гравців. Я поступово повертався до тренувань, але пропустив перші 4 матчі сезону через те, що не був у формі. Зараз я почуваюся більш комфортно та краще, ніж будь-коли раніше. Зараз я почуваюся на 100%, але думаю, що можу стати ще краще", – сказав Миколенко.
Як Миколенко виступає за "Евертон"
Віталій Миколенко перейшов до "Евертона" з "Динамо" в січні 2022 року за 23,5 млн євро.
У нинішньому сезоні український захисник зіграв за ліверпульців в усіх турнірах 15 матчів та забив 2 голи.
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