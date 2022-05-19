Український гурт Green Silence у проєкті Voices from U на Еспресо о 23:00
Сьогодні, в четвер 19.05 о 23:00 в ефірі Espreso.tv – особливий випуск музичного проєкту Voices from the Underground
Ця сесія обіцяє бути не такою інтимною, як попередні. Все тому, що в студії цього разу лунає ска. Якщо ви не знайомі з цим стилем, то найближчий відомий до нього – реггі. Ска зародився раніше реггі, в кінці 50-х років минулого століття на Ямайці. Безтурботний на перший погляд посил цієї музики в усі часи був також і формою протесту проти цинізму, декларацією гуманістичних цінностей. Український гурт Green Silence для цього ефіру не тільки зібрали свій повний склад, а й запросили музичних гостей. Одним з них став ... ведучий проєкту Voices from the Underground Андрій Жолоб, відомий також як вокаліст гурту "Бетон".
Voices from the Underground – це проєкт-колаборація представників музичної і телевізійної індустрії України. Його мета – показати цікаві українські гурти, а також створити емоційний зв'язок між глядачами в різних точках землі за допомогою універсальної мови музики. Для цього просто посеред складу гуманітарної допомоги у Львові зібрали професійну сцену, знімальний комплекс і команду професіоналів, що на волонтерських засадах, повністю без гонорарів створює мистецтво, кожен у своєму жанрі. Автори розраховують що такі вечори допоможуть принаймні на 1 годину на тиждень відчути моральне полегшення тим, хто цього потребує.
Щоби такі вечори продовжувались, команда проєкту просить вас дивитись, підписуватись і ділитись з друзями. Зробити все це, а також побачити попередні концерти Voices from the Underground можна за цим посиланням.
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