Український клуб здобув першу в історії перемогу в хокейній Лізі чемпіонів
У 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів з хокею "Донбас" переміг французький "Руан"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Палаці спорту в Києві на 9-й хвилині "Руан" вивів вперед Ентоні Гуттіг, який реалізував чисельну перевагу.
"Донбас" відігрався на початку другого періоду зусиллями Олега Шишляннікова, а у третьому періоду Андрій Бірюков у більшості приніс українському клуб перемогу - 2:1.
Цей успіх став для "Донбасу" першим у Лізі чемпіонів. Український клуб вперше в історії виграв матч у цьому турнірі.
"Донбас" стартував у ЛЧ з поразки від данського "Рунгстеда" - 2:3 по булітах.
"Донбас" набрав 4 очка та вийшов на перше місце у групі G. У "Рунгстеда" та австрійського "Клагенферта" по 2 пункта після 1 матчу. "Руан" має 1 бал.
Хокей
Ліга чемпіонів
Груповий етап. 2-й тур
Група G
"Донбас" (Україна) - "Руан" (Франція) 2:1
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