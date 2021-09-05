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Головна Спорт Український клуб здобув першу в історії перемогу в хокейній Лізі чемпіонів

Український клуб здобув першу в історії перемогу в хокейній Лізі чемпіонів

5 вересня, 2021 неділя
22:15
Спорт Донбас - Руан

У 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів з хокею "Донбас" переміг французький "Руан"

Про це повідомляє Еспресо.TV.  

У Палаці спорту в Києві на 9-й хвилині "Руан" вивів вперед Ентоні Гуттіг, який реалізував чисельну перевагу. 

"Донбас" відігрався на початку другого періоду зусиллями Олега Шишляннікова, а у третьому періоду Андрій Бірюков у більшості приніс українському клуб перемогу - 2:1. 

Цей успіх став для "Донбасу" першим у Лізі чемпіонів. Український клуб вперше в історії виграв матч у цьому турнірі. 

"Донбас" стартував у ЛЧ з поразки від данського "Рунгстеда" - 2:3 по булітах. 

"Донбас" набрав 4 очка та вийшов на перше місце у групі G. У "Рунгстеда" та австрійського "Клагенферта" по 2 пункта після 1 матчу. "Руан" має 1 бал. 

Хокей

Ліга чемпіонів

Груповий етап. 2-й тур

Група G

"Донбас" (Україна) - "Руан" (Франція) 2:1 

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Ліга чемпіонів
хокей
Донбас
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