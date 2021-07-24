Український лоукостер перевдягне бортпровідниць у кросівки замість підборів

Про це повідомляє Avianews.

У SkyUp зазначили, що зміна взуття полегшить роботу персоналу, оскільки працівниці багато часу проводять на ногах.

"Нова форма базується на ідеї динаміки і руху, тому замість костюмів зі спідницями у жінок з'являться брючні костюми з більш спортивним кроєм", – пояснили у компанії.

До осені SkyUp підготує 500 комплектів одягу. Костюми пошиють на українській фабриці.

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