Український лоукостер перевдягне бортпровідниць у кросівки замість підборів
Українська авіакомпанія SkyUp замінить у формі бортпровідниць взуття на підборах на кросівки
Про це повідомляє Avianews.
У SkyUp зазначили, що зміна взуття полегшить роботу персоналу, оскільки працівниці багато часу проводять на ногах.
"Нова форма базується на ідеї динаміки і руху, тому замість костюмів зі спідницями у жінок з'являться брючні костюми з більш спортивним кроєм", – пояснили у компанії.
До осені SkyUp підготує 500 комплектів одягу. Костюми пошиють на українській фабриці.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.95
Купівля 26.95Продаж 27.2
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.09
- Актуальне
- Важливе