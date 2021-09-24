Український "Мотор" програв "Барселоні" в гандбольній Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Гандбольний поєдинок в Іспанії закінчився з рахунком 36:25 на користь "Барселони". "Мотор" поступився в обидвох половинах зустрічі - 16:13 у першому таймі та 20:12 у другому.



У групі B окрім "Мотора" та "Порту" змагаються ще 6 клубів. Угорський "Веспрем", польський "Віве Кельце", французький ПСЖ, іспанська "Барселона", румунське "Динамо" і німецький "Фленсбург". У наступний етап вийдуть шість найкращих команд.



Наступний матч у ЛЧ "Мотор" проведе 29 вересня вдома проти "Віве Кельце".



Ліга чемпіонів



2-й тур



23 вересня



"Барселона" - "Мотор" - 36:25 (16:13, 20:12)

16 вересня у 1-му турі Ліги чемпіонів запорізький "Мотор" обіграв португальський "Порту".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb