Український "Мотор" програв "Барселоні" в гандбольній Лізі чемпіонів
У 2-му турі Ліги чемпіонів запорізький "Мотор" програв іспанській "Барселоні"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гандбольний поєдинок в Іспанії закінчився з рахунком 36:25 на користь "Барселони". "Мотор" поступився в обидвох половинах зустрічі - 16:13 у першому таймі та 20:12 у другому.
У групі B окрім "Мотора" та "Порту" змагаються ще 6 клубів. Угорський "Веспрем", польський "Віве Кельце", французький ПСЖ, іспанська "Барселона", румунське "Динамо" і німецький "Фленсбург". У наступний етап вийдуть шість найкращих команд.
Наступний матч у ЛЧ "Мотор" проведе 29 вересня вдома проти "Віве Кельце".
Ліга чемпіонів
2-й тур
23 вересня
"Барселона" - "Мотор" - 36:25 (16:13, 20:12)
- 16 вересня у 1-му турі Ліги чемпіонів запорізький "Мотор" обіграв португальський "Порту".
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