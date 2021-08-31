Український паралімпієць пояснив, чому відмовився від спільного фото з росіянами
Український легкоатлет Ігор Цвєтов заявив, що відмовився від спільного фото з росіянами на Паралімпіаді у Токіо на знак поваги до України
Про це Цвєтов написав у facebook.
"Хтось вбачає в цьому неповагу до конкурентів. А хтось вбачає повагу до України. Кожному своє… З Україною в серці", - написав Цвєтов.
Українець після забігу на 100 м, в якому він здобув срібло, відмовився від спільного фото та обіймів на п'єдесталі пошани з представниками Паралімпійського комітету Росії - Дмитром Сафроновим і Артемом Калашяном.
- Нагадаємо, 30 серпня Ігор Цвєтов відмовився фотографуватися та обійматись з російськими спортсменами на нагородженні Паралімпіади-2020.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.78
Купівля 26.78Продаж 27.01
-
EUR
Купівля 31.49Продаж 31.89
- Актуальне
- Важливе