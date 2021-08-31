Український паралімпієць пояснив, чому відмовився від спільного фото з росіянами

Про це Цвєтов написав у facebook.

"Хтось вбачає в цьому неповагу до конкурентів. А хтось вбачає повагу до України. Кожному своє… З Україною в серці", - написав Цвєтов.

Українець після забігу на 100 м, в якому він здобув срібло, відмовився від спільного фото та обіймів на п'єдесталі пошани з представниками Паралімпійського комітету Росії - Дмитром Сафроновим і Артемом Калашяном.

