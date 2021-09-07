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Український важковаговик пояснив, навіщо йому бій з 44-річним росіянином, який втік від Кличка

7 вересня, 2021 вiвторок
15:07
Спорт Владислав Сіренко

Український боксер Владислав Сіренко заявив, що обрав у суперники росіянина Олександра Устинова через його великий досвід

Про це повідомляє Xsport.ua

За словами Сіренка, який виграв усі 17 поєдинків на професійному ринзі, він не звертає уваги на вік своїх суперників. 

"Той же Устинов це мега-досвідчений боксер. Адже ви оцінюєте вік спортсмена в негативному сенсі, начебто він уже не може показати себе на повну. Олександр у своїй кар'єрі зустрічався з такими бійцями як Кубрат Пулєв, Мануель Чарр, Майкл Хантер та Джо Джойс. Правда, солідні імена? Я думаю, що його вік це його перевага в плані досвіду наді мною. Але, нічого, я вже теж багато чого побачив на своєму шляху, і мені є, що йому протиставити", - сказав Сіренко. 

Він додав, що саме такі опоненти, як Устинов, зараз йому необхідні. 

"Мої промоутери шукали для мене суперника, у якого б було серйозне ім'я в боксі, який би розташовувався на серйозних позиціях. Головним критерієм було те, щоб завдяки цьому поєдинку я поліпшив свої позиції в рейтингах. Я вважаю, що такі опоненти, як Устинов, мені зараз необхідні. Це ті бійці, які допоможуть рости", - пояснив Сіренко. 

44-річний Устінов провів 41 бій на професійному рингу, здобув 36 перемог, зазнав чотирьох поразок та один поєдинок звів унічию. До 2014 року Устінов виступав за Білорусь та представляв промоутерську компанію братів Віталія та Володимира Кличків - K2 Promotions. Після розриву з українською компанією прийняв російське громадянство. 

Бій Сіренко - Устинов відбудеться 10 вересня у Парижі (Франція). 

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Бокс
Володимир Кличко
Віталій Кличко
K2 Promotions
Владислав Сіренко
Кубрат Пулєв
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