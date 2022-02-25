Український винищувач МіГ-29 збив російський Су-35
25 лютого винищувач МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ знищив Су-35 ЗС РФ
Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
"Що виробляє цей український ас!!! МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ України знищує нєімєющій аналогов Су-35 російських окупантів", - йдеться в повідомленні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе