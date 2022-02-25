Український винищувач МіГ-29 збив російський Су-35

Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.



"Що виробляє цей український ас!!! МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ України знищує нєімєющій аналогов Су-35 російських окупантів", - йдеться в повідомленні.



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