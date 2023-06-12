Про це йдеться у повідомленні на сторінці проєкту у Facebook.

"Ми отримали Нагороду за досягнення (Achievements Awards) за серію "Історія української фантастики (History of Ukrainian SF&F by Fantastic talk(s)"", – сказано на сторінці проєкту.

Також письменниця та авторка фентезійних романів Наталія Матолінець отримала Chrysalis Awards ("Заохочувальну нагороду").

"У цьому списку переможців моє ім’я. Chrysalis – нагорода від Eurocon за яскравий дебют. І тут має бути багато слів і подяк, бо підтримка – велика частина цього шляху", – розповіла Матолінець на своїй сторінці у Facebook.

Нагороди Європейського товариства наукової фантастики щороку вручають на фестивалі наукової фантастики "Єврокон". Цьогоріч він відбувся в місті Уппсала (Швеція).

Проєкт "Фантастичні talks" створили п’ять українських письменниць: Ірина Грабовська, Світлана Тараторіна, Наталія Матолінець, Дарія Піскозуб і Наталія Довгопол. Вони створюють відео на YouTube, де обговорюють літературу в жанрі фантастики та дискутують зі світовими письменниками.

У 2021 році нагороду Chrysalis Award 2021 отримав письменник, видавець і військовослужбовець Влад Сорд.