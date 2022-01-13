Українського військовополоненого Онищука сьомий рік тримають у ОРЛО без зв'язку з сім'єю й адвокатами, - Денісова
Стан і місцезнаходження військовового Романа Онищука, якого окупанти незаконно утримують у ОРЛО, невідомі уже сьомий рік
Про це написала омбудсман Людмила Денісова.
Вона повідомила, що Роман Онищук родом зі Львівщини, до мобілізації працював на залізниці. Після отримання повістки з військкомату долучився до сил АТО. У складі 24-ї окремої механізованої бригади захищав Луганщину від окупантів.
Російські найманці захопили чоловіка в полон 14 червня 2015 року, під час виконання одного з бойових завдань. З того часу до січня 2018 року Онищука вважали зниклим безвісти.
Тільки під час обміну в грудні 2017 року від раніше звільнених українців стало відомо, що військовий живий і перебуває в СІЗО Луганська.
"Відтоді жодних повідомлень чи телефонних дзвінків родичі не отримували. Родина досі не знає про точне місце перебування Романа (Онищука, - ред.) та стан його здоров’я", - зауважила Денісова.
Місцезнаходження військовополоненого згодом підтвердила міжнародна гуманітарна місія.
"Приховування факту утримання Романа Онищука в полоні є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила омбудсман.
Уповноважена Верховної Ради звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново встановити місце перебування Романа Онищука, сприяти його негайному звільненню.
Також вона попросила координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитися задля з’ясування інформації щодо військовополоненого та надання йому відповідної допомоги.
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