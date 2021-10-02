Українську антиковідну вакцину випускатимуть з 2022 року, - МОЗ

Таку обіцянку міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко дав в етері державного телеканалу "Дом" у суботу, 2 жовтня 2021 року, передає Еспресо.TV.

"Це одна з перших. І на етапі підписання меморандум про інвестицію набагато більшу. До кінця цього року ми точно будемо знати чіткі дедлайни виробництва вакцин, але наступного року з лінії зійде перша українська вакцина", - зазначив міністр.

За словами Ляшка, зараз у Харкові вже розпочався монтаж лінії для виробництва інактивованих вакцин проти грипу та проти COVID.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb