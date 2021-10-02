Українську антиковідну вакцину випускатимуть з 2022 року, - МОЗ
Перша вакцина проти коронавірусу українського виробництва може з'явитись у 2022 році
Таку обіцянку міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко дав в етері державного телеканалу "Дом" у суботу, 2 жовтня 2021 року, передає Еспресо.TV.
"Це одна з перших. І на етапі підписання меморандум про інвестицію набагато більшу. До кінця цього року ми точно будемо знати чіткі дедлайни виробництва вакцин, але наступного року з лінії зійде перша українська вакцина", - зазначив міністр.
За словами Ляшка, зараз у Харкові вже розпочався монтаж лінії для виробництва інактивованих вакцин проти грипу та проти COVID.
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