Українську мову офіційно внесли в систему перекладів Єврокомісії eTranslation: подробиці
Українську мову внесли в eTranslation – безоплатний онлайн-інструмент для перекладу текстів і офіційних документів всіма офіційними мовами ЄС та ще вісьмома
Про це повідомили в Мінцифри.
"Тепер ми можемо перекладати законодавчі акти ЄС з англійської на українську. Це допоможе швидше їх аналізувати та імплементувати. І навпаки – українське законодавство тепер може бути перекладене мовами країн ЄС", – зазначено в повідомленні.
У міністерстві додали, що це важливий стратегічний крок для Україн, який сприятиме переговорам щодо членства в Євросоюзі. Всі офіційні мови ЄС уже в eTranslation, тепер серед них також є українська.
Фото: скріншот
Що таке eTranslation
eTranslation – це сервіс нейронного машинного перекладу, який надає Європейська комісія. Його офіційно запустили 15 листопада 2017 року. Сервісом безплатно можуть користуватися установи ЄС, державні адміністрації, університети, позаштатні перекладачі ЄС, малі та середні підприємства, європейські неурядові організації та проєкти, що фінансуються програмою "Цифрова Європа", розташованими в країні ЄС, Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейні чи в Україні.
Усі дані, оброблені системою, залишаються в межах брандмауерів Комісії та не можуть бути видимі стороннім особам. Сервіс перекладає з та на будь-яку офіційну мову ЄС, а також арабську, китайську, ісландську, японську, норвезьку, російську, турецьку та українську. Він пропонує кілька стилів перекладу у сферах офіційної мови ЄС, загального тексту, фінансів та інших. Підтримує всі поширені офісні формати, включаючи pdf, може надати файли tmx або xliff для професійних перекладачів
Україна долучилася до програми ЄС "Цифрова Європа" 2022 року.
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