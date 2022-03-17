Українці через застосунок "Дія" пожертвували на допомогу армії 150 млн грн

Про це заявили в Мінцифрі.



"Понад 160 тисяч українців вже надіслали кошти в застосунку на підтримку армії. Усі донати йдуть у фонд допомоги армії "Повернись живим"", - повідомили в міністерстві.



За ці гроші куплять шоломи, бронежилети, нічну оптику й інші речі, необхідні українським військовим для боротьби з російськими окупантами.



Для того, щоб переказати кошти через застосунок "Дія", потрібно натиснути "Допомогти армії", указати суму пожертви, реквізити картки та сплатити.

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