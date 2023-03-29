Українці можуть обрати членів нацжурі на Євробачення-2023: у Дії запустили опитування

Про це поінформував віцепрем'єр з інновацій Михайло Федоров.

"Проголосувати можна за одного з 10 претендентів на суддівське крісло. До складу журі ввійдуть п’ять кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів", - написав Михайло Федоров.

Так, обрати членів національного журі Євробачення-2023 у Дії можна до 5 квітня.