Українці можуть обрати членів нацжурі на Євробачення-2023: у Дії запустили опитування
У застосунку "Дія" запустили нове опитування: українці можуть обрати членів національного журі на Євробачення-2023, які оцінюватимуть виконавців інших країн
Про це поінформував віцепрем'єр з інновацій Михайло Федоров.
"Проголосувати можна за одного з 10 претендентів на суддівське крісло. До складу журі ввійдуть п’ять кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів", - написав Михайло Федоров.
Так, обрати членів національного журі Євробачення-2023 у Дії можна до 5 квітня.
- Нагадаємо, дедалі більше країн визначаються з представником на пісенному конкурсі, тож перелік фаворитів "Євробачення-2023" змінюється, а на першій сходинці рейтингу вже не українці.
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