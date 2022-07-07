Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у телеграмі.

Він зауважив, що Батьківщина-мати є найвищою скульптурою в Європію Проте на її щиті досі є герб СРСР.

"Після початку повномасштабної війни процес декомунізації активізувався. Тому Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку "Дія" щодо подальшої долі щита з радянським символом. Опитування триватиме два тижні", - наголосив він.

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