Українці вирішать долю герба СРСР на Батьківщині-матері: стартувало опитування в "Дії"
У застосунку "Дія" 7 липня почали опитування щодо долі герба СРСР на щиті Батьківщини-матері в Києві
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у телеграмі.
Він зауважив, що Батьківщина-мати є найвищою скульптурою в Європію Проте на її щиті досі є герб СРСР.
"Після початку повномасштабної війни процес декомунізації активізувався. Тому Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку "Дія" щодо подальшої долі щита з радянським символом. Опитування триватиме два тижні", - наголосив він.
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