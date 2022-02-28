Українці з Французького іноземного легіону зможуть у повному бойовому екіпіруванні поїхати на війну в Україні, - Центр при РНБО
Центр протидії дезінформації при РНБО заявив, що українців із Французького іноземного легіону відпустять на російсько-українську війну в повному екіпіруванні, а Україна створить підрозділ тероборони з іноземців
Про це йдеться в телеґрам-каналі Центру.
"Французький іноземний легіон, який складається з висококваліфікованих піхотинців, відпускає українців, які хочуть захищати свою Батьківщину. При цьому їм залишають повне екіпірування", - зазначили в повідомленні.
Крім того, в Україні з'явиться додатковий підрозділ тероборони, що складатиметься з іноземців.
"Так що в полку інтербандерівців прибуло. Начувайтесь, варвари!" - наголосили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.
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