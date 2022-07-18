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Головна війна з Росією Українці з окупованих території мають розуміти, що РФ спробує відправити їх на забій, - екскомандир полку "Азов" Жорін
Ексклюзив

Українці з окупованих території мають розуміти, що РФ спробує відправити їх на забій, - екскомандир полку "Азов" Жорін

18 липня, 2022 понедiлок
22:42
війна з Росією Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін

Росіяни будуть намагатися забрати до окупаційної армії українців з захоплених територій

Про це в ефірі Еспресо заявив екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

"Справа в тому, що росіяни дійсно відчувають кадрові проблеми, є величезна кількість росіян, яка відмовляється їхати на війну в Україну. Для того, щоб не погиблювати  цю кризу в своїй армії, то українці, які зараз проживають на тимчасово окупованих територіях мають чітко знати і розуміти, що росіяни будуть намагатися їх мобілізувати", - сказав він.

На думку Жоріна, росіяни українцями будуть "затикати дірки на фронті".

"Відправляти їх саме як м'ясо, безумовно, що жодного забезпечення адекватного для цих підрозділів ніколи не буде, але затикати дірки, відправляти на забій - цим росіяни якраз будуть займатися. Ті, хто проживає на окупованих територіях, мають чітко усвідомлювати, що така ситуація може їх торкнутися, тому що росіяни саме за рахунок цього ресурсу планують найближчим часом проблемні місця затикати", - підсумував він.

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російська армія
окуповані території
Війна на Донбасі
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