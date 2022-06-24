Українці за три дні зібрали кошти на 4 "байрактари". Метою було зібрати на три апарати за тиждень

Про це Притула повідомив у Instagram.

"Притула: українці! Треба за 7 днів зібрати 500 мільйонів на 3 "байрактари". Українці: 3 дні, 600 млн грн. 4 "байрактари"", - написав волонтер.

Він подякував усім, хто долучився до збору, та Лаченкову за допомогу.

"Наша команда пішла готувати вам ще соліднішу історію", - підсумував Притула.

Нагадаємо, 22 червня Притулі виповнився 41 рік. До свого дня народження він відкрив збір коштів на масштабний проєкт "Народний Байрактар". Впродовж тижня (з 22 по 29 червня) він збирав кошти на три БПЛА для ЗСУ. На реалізацію було потрібно 500 млн грн (близько $17 млн).