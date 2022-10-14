Про це повідомляють в соцмережах організатори збору.

"Ми хочемо зібрати 100 млн гривень для придбання "Ловця шахедів". Це така фігня, що робить дрон сліпим, він намагається піднятися на безпечну висоту, а далі збивається нашим ППО. Такі системи стоять на озброєнні країн НАТО. Один "Ловець" коштує 50 млн грн, але ми, звичайно ж, хочемо купити щонайменше два! Точну назву та модель цієї системи наразі називати мені не дозволили", – написав співзасновник Монобанку Олег Гороховський.

Це можливість виграти унікальний приз – спеціальний наклад зі словами "Вірю ЗСУ" браслетів з останньої довоєнної партії легендарної Азовсталі. Їх усього тисяча штук, таких більше не буде.

"Ще одна особливість — 100 із цих браслетів підписав для вас Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. 80 таких браслетів можна гарантовано отримати за внесок у 100 тисяч гривень. Ще 20 браслетів з підписом та 900 без – розіграють серед усіх учасників, незалежно від суми внеску", – роз'яснив блогер Ігор Лаченков.

Мінімальний донат 5 гривень на благодійну банку Монобанку або банку Ігоря Лаченкова.

Ціль збору 100 мільйонів. Підсумки розіграшу оголосять в неділю, 16 жовтня, о 17:00.

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