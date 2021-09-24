Українці зможуть долучитися до клінічних досліджень ліків від COVID-19

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).



"Лікарські засоби від COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, зараз проходять клінічні дослідження в усьому світі. До випробувань цих препаратів можуть долучитися й охочі українці", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі пояснили, що клінічні дослідження проводяться для вивчення ефективності застосування препаратів під час лікування пацієнтів із COVID-19. На сьогодні таких досліджень - 31. Їх перелік оприлюднено на сайді Державного експертного центру МОЗ за профілем "COVID-19".



За словами першого заступника міністра охорони здоров'я Олександра Комаріда, рішення про можливість медичного застосування лікарських засобів в Україні може бути ухвалене тільки після систематичного вивчення його фармакологічної дії на людину та на підставі даних доведеної ефективності та безпечності.



Так, зазначили у відомстві, клінічні випробування допомагають виявляти та підтверджувати властивості лікарських засобів, виявляти реакції на них тощо. Вони необхідні, аби підтвердити безпечність та ефективність ліків. Проте перед ти, як залучати до тестування людей, науковці проводять доклінічне дослідження ліків. Воно передбачає хімічні, фізичні, біологічні, мікробіологічні, фармакологічні, токсикологічні та інші наукові дослідження та вивчають їх специфічну активність та безпечність.



Наступним етапом є клінічні випробування - чотири фази клінічних досліджень. В Україні найчастіше проводяться клінічні дослідження III фази, до яких залучають тисячі пацієнтів для підтвердження ефективності й безпеки лікарського засобу, необхідного дозування, збору інформації про реакції тощо.

У МОЗ підкреслили, що дослідження в Україні проводяться на належному професійному рівні. Це неодноразово підтверджувалося в ході інспекцій Управління продовольства та медикаментів США (Food and Drug Administration), а також Європейською Агенцією лікарських засобів (European Medicines Agency).