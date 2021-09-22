Українці зможуть оформити пенсії та житлові субсидії через "Дію": уряд підтримав постанову

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.



Згідно з повідомленням, уряд схвалив постанову, яка передбачає розширення пілотного проєкту Мінцифри та Міністерства соціальної політики із впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери в окремих областях.



Документ також передбачає запровадження понад десяти нових соціальних послуг у пілотних сферах, які зараз визначаються. Так, на порталі "Дія" можна буде оформити онлайн житлові субсидії, отримати пенсію, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, а також звернення в електронній формі за соціальними послугами.



Крім того, додали у відомстві, Єдина інформаційна система соціальної сфери забезпечить прозорість та автоматизацію процесів нарахування соцвиплат, а також запровадить електронний документообіг у соціальній сфері.



За інформацією Мінцифри, пілотний проєкт запрацює до кінця року щонайменше у двох областях. Цього року також планується створення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, що допоможе державі заощадити мільярди гривень та збільшити соцвиплати для українців.



У пресслужбі додали, що реалізація постанови забезпечуватиметься за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги в межах Меморандуму про співпрацю між Мінсоцполітики та міжнародною благодійною організацією "Фонд Східна Європа" в межах реалізації спільної програми "Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади".

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