Українців попередили про шторм: 9 областей накриє вітер
В Україні 7 жовтня дев'ять областей накриє штормовий вітер
Про це повідомляє УкрГідрометцентр.
Так, вдень буде сильний вітер у:
- Рівненській;
- Львівській;
- Волинській;
- Хмельницькій;
- Чернівецькій;
- Івано-Франківській;
- Херсонській;
- Запорізькій;
- Донецькій областях.
Пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Як зазначається, 7-9 жовтня у південних, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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