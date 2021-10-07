Українців попередили про шторм: 9 областей накриє вітер

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Так, вдень буде сильний вітер у:

Рівненській;

Львівській;

Волинській;

Хмельницькій;

Чернівецькій;

Івано-Франківській;

Херсонській;

Запорізькій;

Донецькій областях.

Пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Як зазначається, 7-9 жовтня у південних, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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