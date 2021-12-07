Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Українців попередили про сніголавинну небезпеку у високогір'ї Карпат

Українців попередили про сніголавинну небезпеку у високогір'ї Карпат

7 грудня, 2021 вiвторок
13:15
Суспільство лавина

Рятувальники попередили українців про можливе сходження лавин у Карпатах через хуртовини та снігопади

Про це передає пресслужба ДСНС.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримається:

  • 7 грудня - на високогір’ї Івано-Франківської області;
  • 7-8 грудня - на високогір’ї Закарпатської області, у середньогір’ї Львівської області.

У свою чергу, 8 грудня у зв'язку зi снiгопадами та хуртовинами, у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Громадянам радять утриматись від походів на високогір'я.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

погода
сніг
Карпати
ДСНС
новини України
новини Карпат
сніг в Україні
погода в Україні
Читайте також:
5 грудня, 2021 неділя
Цього разу все серйозніше: Порошенко в інтерв'ю французькому виданню L’Express розповів, для чого Путін тисне на Європу
Русские военные
4 грудня, 2021 субота
Bild оприлюднив карту ймовірного вторгнення Росії до України у три фази
карантин
6 грудня, 2021 понедiлок
Дев’ять регіонів України планують перевести одразу з "червоної" до "жовтої" зони карантину
Київ
+1
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.21
    Купівля 27.21
    Продаж 27.45
  • EUR
    Купівля 30.6
    Продаж 31.02
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
7 грудня
14:51
Ексклюзив
Тисяча гривень вакцинованим: як і коли отримати, на що витратити, – про підводні камені розповідає директор Департаменту регуляторної політики та підприємництва
14:39
Обов'язкова вакцинація може бути лише "крайнім заходом", - голова ВООЗ в Європі
14:37
прапор України
Рік позбавлення волі: прокуратура винесла вирок палію державного прапора у Маріуполі
14:33
Матч Шахтар - Шериф у юнацькі Лізі УЄФА
"Шахтар" забив 6 голів "Шерифу" в юнацькій Лізі УЄФА
14:06
Ексклюзив
Олександр Моцик
Від США поступок не буде, але напруга з боку Росії спаде, - дипломат Моцик про відеозустріч Байдена і Путіна
14:00
Апеляційний суд дозволив затримати "експрокурорку" окупованого Криму Поклонську
14:00
Жуніор Мораес
"Шахтар" вирішив позбутися свого найкращого бомбардира
13:48
Олексій Резніков
"Буде кривава бійня": Резніков про наслідки можливого вторгнення РФ в Україну
13:48
Компанія Ferrexpo за 9 місяців 2021 року сплатила понад 6,6 млрд грн податків і зборів
13:44
Віктор Ляшко
У національний календар вакцинації можуть додати щеплення від пневмококу, - Ляшко
13:38
Instagram
Instagram розширив функції для захисту підлітків
13:36
Оновлено
На Чернігівщині зіткнулися вантажівка та мікроавтобус: число загиблих зросло до 13
13:21
Видавав себе за співробітника СБУ й вимагав гроші в іноземців: правоохоронці повідомили про підозру зловмиснику
13:15
Андрій Лунін
Тренер збірної України Петраков порадив Луніну тікати з "Реалу"
13:13
Ексклюзив
Володимир Путін та Джо Байден
Віталій Портников: Путіну можуть сподобатися санкції Байдена
13:01
немовля
Мінсоцполітики виступає за збільшення матеріальної допомоги при народженні дитини до 50 тис. грн
12:56
Фільм "Чому я живий"
Український фільм "Чому я живий" визнали найкращим повнометражним фільмом на двох міжнародних конкурсах
12:39
ОАЕ
ОАЕ першими з ісламських країн частково скасують вихідний у п'ятницю
12:36
гривня
Економічний паспорт: радник Зеленського пояснив, чому гроші виплачуватимуть народженим після 2019 року
12:34
Василь Ломаченко
Ломаченко - Коммі: промоутер Усика дав несподіваний прогноз на бій
12:21
Оновлено
Перевірка школи на замінування
Усі школи та технікуми Харкова перевірили на замінування: вибухівки не знайшли
12:18
Олександр Мамай
Міського голову Полтави внесли до бази "Миротворця" за слова про "війну між братами" на Донбасі
12:12
PR
Українці можуть офіційно поборотися за 291 млн доларів у лотереї США Powerball цієї середи
12:11
Афганістан
Представники руху "Талібан" попросили надати їм місце в ООН
12:00
Євген Коноплянка
"Шахтар" - "Шериф": Мораес та Коноплянка потрапили до заявки на матч Ліги чемпіонів
11:51
окупант снайпер
Окупанти збільшують кількість артилерії, танків і снайперів на Донбасі, - розвідка
11:45
Герой України
Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України "кіборгу" Петру Полицяку
11:34
Ferrexpo стала лідером з найбільших інвестицій у гірничодобувну галузь на Полтавщині
11:25
Тайсон Ф'юрі
Бийся або звали: Ф'юрі емоційно звернувся до Джошуа через реванш з Усиком
11:07
вулкан Індонезія
Кількість загиблих внаслідок вибуху вулкана в Індонезії зросла до 34
10:56
Китай запустив п'ять супутників за допомогою ракети-носія
10:47
Марлос
Марлос вирішив залишити "Шахтар" та повернутися до Бразилії, - ЗМІ
10:32
метро
Метро Києва працюватиме на годину довше у ніч на 8 грудня
10:29
Олімпіада-2022
Китай пообіцяв США "рішучі контрзаходи" через дипломатичний бойкот Олімпіади-2022
10:14
коронавірус
В Україні оновили зони карантину: "жовта" стала найбільшою
09:45
Княжицький
У найкритичніший момент у Зеленського сидять "кроти" й Україна сподівається на милість і доброту перемовників, - Княжицький
09:43
Олександр Усик
Давид проти Голіафа: Промоутер вигадав, як Усику перевершити Тайсона та Холіфілда
09:23
Віктор Ляшко
Ляшко: посилювати карантин на новорічні свята в Україні не плануємо
09:09
осінній дощ
Мокрий сніг і дощі: яку погоду очікувати 7 грудня
09:05
росія
США та ЄС можуть ввести санкції щодо банків і Російського фонду прямих інвестицій у разі вторгнення в Україну, - Bloomberg
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV