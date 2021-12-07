Українців попередили про сніголавинну небезпеку у високогір'ї Карпат

Про це передає пресслужба ДСНС.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримається:

7 грудня - на високогір’ї Івано-Франківської області;

7-8 грудня - на високогір’ї Закарпатської області, у середньогір’ї Львівської області.

У свою чергу, 8 грудня у зв'язку зi снiгопадами та хуртовинами, у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).



Громадянам радять утриматись від походів на високогір'я.

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