Українців попередили про сніголавинну небезпеку у високогір'ї Карпат
Рятувальники попередили українців про можливе сходження лавин у Карпатах через хуртовини та снігопади
Про це передає пресслужба ДСНС.
Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримається:
- 7 грудня - на високогір’ї Івано-Франківської області;
- 7-8 грудня - на високогір’ї Закарпатської області, у середньогір’ї Львівської області.
У свою чергу, 8 грудня у зв'язку зi снiгопадами та хуртовинами, у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).
Громадянам радять утриматись від походів на високогір'я.
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