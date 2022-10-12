Українців попередили, що через дрони-камікадзе повітряна тривога може тривати довше
У Повітряних силах ЗСУ попередили українців, що через дрони-камікадзе, які росіяни почали застосувати для ударів по Україні, тривалість тривоги може бути більшою
Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в етері телемарафону.
"Чому так довго тривоги? Відразу поясню це мешканцям західних областей та інших. Тому що швидкість дрона не висока 120-150 км на годину. І він довго летить і може коригувати маршрут. Таким чином тривога буде дещо довшою", - заявив Ігнат.
- З початку доби 12 жовтня російський агресор завдав по території України 3 ракетні та 4 авіаудари, а також здійснив до 10 обстрілів з РСЗВ.
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