Українців попередили, що через дрони-камікадзе повітряна тривога може тривати довше

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в етері телемарафону.

"Чому так довго тривоги? Відразу поясню це мешканцям західних областей та інших. Тому що швидкість дрона не висока 120-150 км на годину. І він довго летить і може коригувати маршрут. Таким чином тривога буде дещо довшою", - заявив Ігнат.

З початку доби 12 жовтня російський агресор завдав по території України 3 ракетні та 4 авіаудари, а також здійснив до 10 обстрілів з РСЗВ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb